RTL Passion 17:10 bis 17:55 Comedyserie Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Marc will Sex D 2008 Auf dem Weg zu Marc gerät Gretchen in einen Autounfall und muss Erste Hilfe leisten. Das geplante Stelldichein muss verschoben werden, an der knisternden Atmosphäre zwischen Gretchen und Dr. Meier ändert die Verschiebung allerdings nichts. Aber ist Gretchen überhaupt für unverbindliche Affären gemacht? Auch Dr. Kaan hat Feuer gefangen und rangelt mit Marc im Erste-Hilfe-Kurs um Gretchens Gunst. Schwester Gabi indes will ihre Daueraffäre mit Dr. Meier nicht an Gretchen verlieren und inszeniert eine fiese Intrige. Gretchens Mutter Bärbel beginnt einen Kampf mit der Affäre ihres Professoren-Gatten, der Groschenroman-Autorin Elke Fisher. Aber kann man um einen Mann kämpfen, der fremd geht? Schauspieler: Diana Amft (Dr. Margarethe "Gretchen" Haase) Florian David Fitz (Dr. Marc Meier) Kai Schumann (Dr. Mehdi Kaan) Peter Prager (Prof. Dr. Franz Haase) Ursela Monn (Bärbel Haase) Julia Koschitz (Dr. Maria Hassmann) Zsa Zsa Inci Bürkle (Gretchen Haase) Originaltitel: Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin Regie: Christian Ditter Drehbuch: Bora Dagtekin Kamera: Christoph Chassée Musik: Biber Gullatz Altersempfehlung: ab 12