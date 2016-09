RTL Passion 15:30 bis 15:55 Daily Soap Alles was zählt D 2016 2016-09-19 23:00 Merken Richard und Carmen sitzen auf heißen Kohlen, doch Kerber schweigt weiterhin. Richard will selbst mit Kerber reden, doch als Koch ihm das nicht gestattet, wählt Carmen kurzerhand ungewöhnliche Mittel, um direkt mit Kerber sprechen zu können. Tatsächlich scheint er bereit, Simones Versteck zu verraten - doch dafür verlangt er eine Gegenleistung. Nachdem Vanessa von Christoph erfahren hat, dass ihre Mutter entführt wurde, ist sie geschockt. Als sie dann von den näheren Umständen der geplatzten Lösegeldübergaben hört, kommt in ihrer hilflosen Verzweiflung die Wut darüber hoch, dass man sie so lange außen vor gelassen hat. Doch dann wird Vanessa von ihren Ängsten überrannt: Was, wenn Simone nicht gefunden wird? Obwohl Diana zutiefst verletzt ist, gibt sie sich nach dem Streit mit Ingo vor Marie bemüht tapfer. Doch diese ahnt längst, dass zwischen Ingo und Diana etwas Heftiges vorgefallen sein muss und appelliert an Ingo, die Streitigkeiten aus dem Weg zu räumen. Als Ingo sich jedoch bei Diana für seine Worte entschuldigen möchte, muss er erkennen, dass seine Einsicht zu spät kommt: Diana zieht aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jörg Rohde (Ben Steinkamp) André Dietz (Ingo Zadek) Kaja Schmidt-Tychsen (Jenny Steinkamp) Cheyenne Pahde (Marie Schmidt) Franziska Benz (Michelle Bauer) Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Originaltitel: Alles was zählt