RTL Passion 05:35 bis 06:00 Daily Soap Verbotene Liebe Classics D 2004 2016-09-19 13:30 Merken Jana gerät zunehmend unter Druck, da Robin sie drängt, die Brandners in ihre "Schwangerschaft" einzuweihen. Umso mehr hofft Jana darauf, dass Nico sich von Andi trennt, sobald sie von der Schwangerschaft erfährt, damit sie ihr Lügenspiel beenden kann. Als Andi Nico von Janas Schwangerschaft erzählt, lässt diese ihn fassungslos stehen, um sich um Jana zu kümmern. Während Janas Zuversicht wächst, ihr Ziel bald erreicht zu haben, beschließt Andi, Nico sein Verantwortungsbewusstsein zu beweisen. Doch sein Versuch, Jana beizustehen, treibt diese in die Enge. Überfordert begeht sie einen folgenschweren Fehler. Charlie ist zu sehr verletzt, um David eine zweite Chance zu geben. Doch er gibt nicht auf und versucht, sich mit ihr auszusprechen. Als Charlie ihm jedoch klar macht, nur von Tanja benutzt worden zu sein, um sich an ihr zu rächen, ist David fassungslos. Erst im Streit mit Lars kommen David Zweifel an Tanjas Motiven für die Affäre. Als David Tanja zur Rede stellt, gesteht sie ihm zynisch, den komponierenden Chauffeur nur verführt zu haben, um ihre alte Rivalin zu demütigen. Als David aufgewühlt begreift, dass er nach Charlie auch noch Tanja verliert, lässt seinen Frust an Ansgar ab. Doch nicht ohne Folgen. Carla schafft es nicht, Johannes ihre Lebenslüge zu gestehen. Ansgar, der befürchtet, dass Carla in ihrem Zustand ihr Geheimnis doch noch verrät, sorgt dafür, dass sie eine Auszeit nimmt. Gemeinsam mit Leonard deckt er sie vor Johannes und macht sich Carlas Flucht noch zu nutze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verbotene Liebe Classics