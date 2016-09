Pro7 MAXX 04:55 bis 05:45 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Offenbarung USA, CDN 1995 HDTV Merken Als ein kleiner Junge aus der Provinz blutende Wunden an den Händen aufweist - so genannte Stigmata - ist es diesmal die religiöse Scully, die an das Wirken übernatürlicher Kräfte glaubt. Doch alle "Glaubensstreitigkeiten" zwischen Scully und dem skeptischen Mulder sind vergessen, als der Junge Gefahr läuft, das Opfer eines religiös motivierten Serienmörders zu werden. Die Beschäftigung mit den Wahnideen des Geschäftsmannes ändert auch Scullys Einstellung zu ihrem Glauben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Lesley Ewen (Charles Maywald) Kevin Zegers (Kevin Kryder) Yulvio Cecere (Priester) Sam Bottoms (Michael Kryder) Kenneth Welsh (Simon Gates) Originaltitel: The X-Files Regie: David Nutter Drehbuch: Chris Carter, Kim Newton Kamera: John S. Bartley Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12