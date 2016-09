Pro7 MAXX 03:30 bis 04:10 SciFi-Serie Minority Report Nette Jungs USA 2015 HDTV Merken Nach ihrem ersten gemeinsamen Einsatz führt eine neue Vision von Dash Vega zu einem neuen Fall: Er hat gesehen, wie ein Unbekannter eine junge Frau ermordet. Mit Wallys Hilfe können sie Hinweise finden, dass der Täter sein Opfer in einem angesagten Bar trifft. Vega und Dash legen sich dort auf die Lauer und können anhand eines Tattoos den mutmaßlichen Mörder identifizieren: Es ist der Autor Tyson Cole. Arthur bittet Vega indes im Gegenzug für seine Hilfe um eine alte Fall-Akte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meagan Good (Lara Vega) Stark Sands (Dash) Nick Zano (Arthur) Laura Regan (Agatha) Daniel London (Wally) Li Jun Li (Akeela) Wilmer Valderrama (Will Blake) Originaltitel: Minority Report Regie: Greg Beeman Drehbuch: Max Borenstein Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12

