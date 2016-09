Pro7 MAXX 01:30 bis 02:10 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Haus des Schreckens CDN, USA 1995 2016-09-20 04:05 Merken Lynda Tillmann meint, in einem verlassenen Haus die Stimme ihres Sohnes Derek, der spurlos verschwunden ist, gehört zu haben. Da sie glaubt, dass Derek tot ist, kommt sie zu der Überzeugung, dass sein Geist in diesem Haus gefangen sei. Um Näheres zu erfahren, zieht sie ihren Bekannten Levi Mitchell hinzu. Mitchell glaubt nicht an Übersinnliches und sucht nach einer naturwissenschaftlichen Erklärung des Phänomens. Bei seiner Suche findet er einen Meteoriten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alberta Watson (Lynda) Dwight Schultz (Levi Mitchell) Tom McBeath (Detective Roth) Molly Parker (Jennifer) Ryan Reynolds (Derek Tillman) Elisabeth Rosen (Nadia Torrance) Frank C. Turner (Luther) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Tibor Takacs Drehbuch: Manny Coto Kamera: Philip Linzey, Rick Wincenty Musik: Mark Mancina Altersempfehlung: ab 12