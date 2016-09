Pro7 MAXX 23:05 bis 00:00 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Der Zug USA, CDN 1995 2016-09-19 04:10 HDTV Merken Mulder dringt in einen Eisenbahnwagon ein, in dem angeblich Versuche an Außerirdischen vorgenommen werden. Scully, die inzwischen auf eigene Faust recherchiert hat, muss herausfinden, dass die Wahrheit wieder einmal viel furchtbarer ist als Mulders UFO-Fantasien. Nicht an Außerirdischen, sondern an Menschen wurden Versuche gemacht, und zwar an den Überlebenden einer ehemaligen Lepra-Kolonie. Scully bleibt kaum noch Zeit, um ihren Partner aus der rollenden Zeitbombe zu retten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) William B. Davis (CGB Spender/ Der Raucher) Robert Ito (Dr. Zama) Stephen McHattie (Red-Haired Man) Michael Puttonen (Conductor) Steven Williams (Mr. X) Originaltitel: The X-Files Regie: Rob Bowman Drehbuch: Chris Carter, Frank Spotnitz Kamera: John S. Bartley Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 16