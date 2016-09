Pro7 MAXX 21:10 bis 22:05 Actionserie The Flash Der schnellste Mensch der Welt USA 2014 2016-09-19 02:50 HDTV Merken Barry begleitet seine gute Freundin Iris zu einem Empfang, bei dem der Wissenschaftler Simon Stagg geehrt werden soll. Als plötzlich sechs bewaffnete Männer auftauchen und den Gästen ihren Schmuck abnehmen, kann Barry als Flash im letzten Moment verhindern, dass ein Wachmann erschossen wird. Bei der Verfolgungsjagd wird er jedoch kurzzeitig ohnmächtig und verliert die Spur der Verbrecher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Originaltitel: The Flash Regie: David Nutter Drehbuch: Andrew Kreisberg, Geoff Johns Kamera: Jeffrey C. Mygatt Musik: Blake Neely