Pro7 MAXX 19:20 bis 19:45 Trickserie Futurama Wer wird Millionär? USA 2002 HDTV Merken Als Fry einen Yuppie aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts mit zur Firma nimmt, kann er nicht ahnen, dass dieser sofort Farnsworths Chefsessel an sich reißt. Doch damit nicht genug: Der ehemalige Börsenmakler bietet den "Planet Express" ausgerechnet dem größten Konkurrenten, einer unter Mums Leitung stehenden Firma, zum Verkauf an. Fry und seine Freunde sind empört - bis der Wert der Firmenaktie ins Unermessliche steigt und alle Mitarbeiter zu potenziellen Millionären macht! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: Brian Sheesley, Rich Moore Drehbuch: Matt Groening, Matt Groening, David X. Cohen, Aaron Ehasz, Kristin Gore, Jeff Westbrook Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6