Servus TV 23:15 bis 00:10 Krimiserie Copper Das Ende der Suche USA 2012 2016-09-19 01:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Am Tag der Präsidentschaftswahl ist die Stimmung in New York aufgeladen. Freeman konfrontiert Copper mit einem Gerücht, wonach Robert Morehouse in ein Geschäft mit einem Spion verwickelt sein soll, der einen Anschlag auf die Stadt plant. Als sich der Verdacht bestätigt, kommt es zur Konfrontation mit Morehouse. Eine Konfrontation, deren Ausgang das Schicksal einer ganzen Stadt besiegeln könnte... Packende Crime-Serie aus dem Hause BBC America, produziert von Oscar Preisträger Barry Levinson (Rain Man)! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Weston-Jones (Detective Kevin Corcoran) Franka Potente (Eva Heissen) Kyle Schmid (Robert Morehouse) Anastasia Griffith (Elizabeth Haverford) Ato Essandoh (Doctor Matthew Freeman) Kevin Ryan (Detective Francis Maguire) Tessa Thompson (Sara Freeman) Originaltitel: Copper Regie: Larysa Kondracki Drehbuch: Sara B. Cooper Kamera: Paul Sarossy Musik: Brian Keane Altersempfehlung: ab 16