Servus TV 20:15 bis 22:20 Krimi Prime Suspect - Heißer Verdacht Operation Nadine (2/2) GB 1992 2016-09-19 02:35 Stereo 16:9 HDTV Der Fall des ermordeten Mädchens aus der afrokaribischen Nachbarschaft nimmt eine unerwartete Wendung: David Harvey, Hauptverdächtiger der bisherigen Ermittlungen, gesteht vor seinem Tod die Tat. Doch DCI Jane Tennison (Helen Mirren) hegt Zweifel. Ihre Untersuchungen werden auch durch den Selbstmord von Tony Allen erschwert, wodurch sich die Justiz in die Ermittlungen einmischt. Dennoch verfolgt Tennison eine neue Spur, die sie zu Harveys Neffen Jason führt... Mehrfach Emmy und Golden Globe prämierte britische Kult-Serie, die als Mutter aller Crime-Serien mit einer weiblichen Protagonistin gilt. In die Rolle der resoluten Polizeibeamtin Jane Tennison schlüpfte die spätere Oscar Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen), die damit den Grundstein ihrer internationalen Karriere legte. Schauspieler: Helen Mirren (Hauptkommissar Jane Tennison) Colin Salmon (Sergeant Robert Oswalde) Originaltitel: Prime Suspect Regie: John Strickland Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ken Morgan, David Odd Musik: Stephen Warbeck Altersempfehlung: ab 12