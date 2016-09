Servus TV 19:10 bis 20:10 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - durch Europa An der Algarve An der Algarve D 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken An der rauen Atlantikküste liegt die Algarve. Die Portugiesen bezeichnen sie als zwei Küsten, geprägt von steilen Klippen und kilometerlangen Stränden. Im Westen der Algarve macht José Sobral Nunes Jagd auf eine besondere Delikatesse: Entenmuscheln. Dafür muss José an einem Seil die steilen Klippen hinabklettern - eine lebensgefährliche Arbeit zwischen den von riesigen Wellen überspülten Felsen. An den feinsandigen Buchten im Süden werden portugiesische Wasserhunde trainiert. Die Lagune Ria Formosa galt lange Zeit als Heimat des größten Seepferdchen-Bestands Europas. Nachdem der Bestand der zierlichen Tiere drastisch zurückgegangen ist, versuchen nun die beiden Wissenschaftler Jorge Palma und Miguel Correia die Tiere weitestgehend zu retten. Die Dokumentation gibt Einblick in das Leben an der Algarve. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Entdeckungsreise - durch Europa