Servus TV 07:00 bis 07:50 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Welt der Tierbabys - Der Lauf der Natur (2/2) Welt der Tierbabys: Der Lauf der Natur (2/2) GB 2008 2016-09-19 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Auch die beste Tierpflege kann den Lauf der Natur nicht aufhalten. Die Dokumentation zeigt Tierschützer, die mit ihrer Fürsorge das Leben zahlreicher Tierbabys retten. Doch nicht immer sind sie erfolgreich, wie etwa bei den sechzehn Jagdhund-Welpen, deren Mutter gestorben ist. Der Nachwuchs muss nun um sein Überleben kämpfen. Ein Berberlöwe trifft auf einen neuen Gefährten. In Südafrika werden Kranicheier im Inkubator ausgebrütet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Sue McGregor Kamera: Herman Cloete Musik: Dawson Sabatini

