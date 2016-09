ProSieben 20:15 bis 20:40 Comedyserie The Big Bang Theory Die positive Negativreaktion USA 2016 2016-09-19 00:10 Dolby Digital HDTV Merken Bernadette erwartet ein Kind. Howard kann es kaum glauben. Er wird Vater! Doch dann schlägt seine Freude in Angst um. Er trommelt seine Kumpel zusammen und holt sich Rat. Bernadette trifft sich in der Zwischenzeit mit Penny und Amy und spricht über die Zukunft. Sind Bernadette und Howard wirklich schon so weit, Eltern zu werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver