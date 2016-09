ProSieben 13:35 bis 14:00 Comedyserie Two and a Half Men Selbsterniedrigung ist ein visuelles Medium USA 2005 2016-09-20 07:10 HDTV Merken Charlies Freundin Mia möchte zunächst eine Vertrauensbasis zwischen ihr und Charlie schaffen und ihn besser kennenlernen. Daher muss Charlie auf sämtliche Intimitäten verzichten - auch mit anderen Frauen. Doch dann taucht plötzlich Kandi auf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Rob Schiller Drehbuch: Mark A. Roberts, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown