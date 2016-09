TLC 02:55 bis 03:40 Dokumentation Love Kills Die Kunst der Verführung USA 2011 Merken Als Tausha Fields den attraktiven Mitchell Wayne Kemp kennenlernt, ist es Liebe auf den ersten Blick. Kurz nachdem ihre entzückende Tochter in Columbia, Missouri, geboren wird, heiraten die beiden. Doch nur wenige Wochen nach der Hochzeit fängt die Beziehung an zu kriseln. Tausha entfernt sich immer mehr von ihrem Mann und beginnt eine heiße Affäre mit dem Farmer Greg Morton, die sie vor Mitchell nicht lange verheimlichen kann. Die Situation gerät aus den Fugen und ist kurz davor, zu eskalieren. Doch dann verschwindet Mitch Kemp plötzlich spurlos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scorned: Love Kills

