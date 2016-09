TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Whitney! Voll im Leben USA 2016 Merken Whitneys bester Kumpel Buddy, der gleichzeitig ihr Ex-Freund und Mitbewohner ist, hat eine neue Liebe - ausgerechnet ihre beste Freundin Heather! Es ist ein komisches Gefühl für die 32-Jährige, die beiden so innig vereint zu sehen. Dabei hat sie selbst seit fast einem Jahr eine neue Beziehung und liebt ihren Lenny heiß und innig. In diesem Wechselbad der Gefühle bricht Whitney auf, um den Tanzmarathon "Dance-A-Thon" zu planen: Dabei tanzt man mindestens vier Stunden ohne Pause, was körperlich extrem anstrengend ist. Doch Whitney möchte dadurch Geld für ein Tierschutzprojekt sammeln und außerdem ihren übergewichtigen Schülerinnen neue Ziele setzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life