TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Plötzlich Mutter - schon wieder?! Katie allein zu Haus USA 2015 Amanda führt ein schönes Leben mit Freund Mike in Kauai, Hawaii, doch es gibt einen Wermutstropfen: Ihre Mutter wünscht sich Enkel, die sie wohl nie bekommen wird. Denn Amanda hat Endometriose, eine Erkrankung, die häufig zu Unfruchtbarkeit führt. Deshalb macht sich die junge Frau keine Gedanken, als sie zunimmt und ihre Periode ausbleibt - bis sie eines Tages mit schlimmen Bauchschmerzen in die Klinik kommt. Die Krämpfe stellen sich hier als Wehen heraus, und wenig später hält die schockierte Amanda ihr erstes Kind im Arm. Zehn Monate nach der Geburt geschieht das Unglaubliche wieder: Überraschungs-Baby Nummer zwei erblickt das Licht der Welt! Originaltitel: I Didn't Know I Was Pregnant... Again