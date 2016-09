TLC 19:20 bis 19:45 Dokusoap Abgeschminkt - Weniger ist mehr GB 2013 Merken Nachdem sie früher ständig gehänselt wurde, besteht ihr größter Ehrgeiz heute darin, Leute zu schocken. Mit ihrem Aussehen gelingt Punkerin Mel aus Liverpool das auch ziemlich gut. Die 20-Jährige hat nur ein Problem: Mit diesem Look bekommt sie keinen Job. Kann POD Mel in eine alltagstaugliche Erscheinung umstylen? Auch Luke ist ein exzentrischer Sonderling. Als 16-Jähriger hatte er vor vier Jahren sein Coming-out. Doch Moderatorin Ellie Taylor findet ihn als männliche Rihanna unmöglich und schickt ihn in den POD-Beauty-Scan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snog Marry Avoid?