TLC 17:25 bis 18:25 Dokusoap Meine fünf Frauen und ich Die Williams auf Tour USA 2014 Merken Familienausflug XXL! Wenn die Williams mit versammelter Mannschaft einen Road-Trip unternehmen, dann zieht eine ganze Blechkarawane durchs Land. Fünf Mini-Vans, ein PKW und ein Pickup-Truck sind nötig, um die 30-köpfige Großfamilie samt Gepäck zu befördern. Fahrzeit bis zum Ziel: mindestens 20 Stunden! Aber der Aufwand lohnt sich allemal. Denn in Seattle, im Bundesstaat Washington, warten Bradys Eltern schon sehnsüchtig auf ihren Besuch. Opa Rod kann es kaum erwarten mit seinen Enkelkindern auf Bigfoot-Jagd zu gehen, und Oma Stella zaubert leckere Cookies für die Kleinen. Auch die Besucher haben ein besonderes Geschenk dabei: einen selbstgenähten Familien-Quilt mit Handabdrücken und Namen der ganzen Rasselbande! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Five Wives