Dokusoap Fit for Love Daniel USA 2015 Merken Daniel ist von seinem Leben gestresst. Der zweifache Vater hat einen harten Anwaltsjob und erzieht seine Söhne, von denen der Jüngere Autist ist, alleine. Die Belastungen hat Daniel durch übermäßiges Essen kompensiert und damit einen gefährlichen Weg eingeschlagen: Jetzt wiegt er fast 140 Kilo, hat die Hoffnung auf eine neue Partnerschaft aufgegeben und wird wohl nicht mehr lang für seine Kids sorgen können, da sich sein Zustand zusehends verschlechtert. Um dieses ungesunde Leben zu verändern, hat der Jurist einen Plan gefasst: Er will in 90 Tagen etwa 40 Kilo abnehmen - und dann auch den Mut fassen, seine Jugendliebe Christina um ein Date zu bitten. Originaltitel: Fat Chance