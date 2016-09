TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Catwalk 30+ D 2014 Merken In der ersten Folge der Castingshow "Catwalk 30+" sucht Kunde Rowenta ein Model für eine große Print-Werbekampagne, das nicht nur traumhafte Haare, sondern auch viel Ausstrahlung und Natürlichkeit haben soll. Moderatorin Jana Ina Zarrella sucht zusammen mit der Agentur "Together Models" drei geeignete Kandidatinnen über 30 aus, die endlich ihren großen Traum vom Modeln in die Tat umsetzen wollen: die 33-jährige Anna Maria aus Herne, die 34-jährige rotblonde Mediendesignerin Jessica und die 40-jährige Eva aus Nürnberg. Die drei Frauen werden umgestylt, erfahren, wie es im Modelalltag zugeht und stellen bei einem Fotoshooting ihr Talent unter Beweis. Doch am Ende kann nur eine den Kunden und die Agentur von sich überzeugen. Wer steht als Gewinnerin auf dem "Catwalk 30+", wird in die Kartei aufgenommen und erhält den großen Model-Auftrag? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catwalk 30+

