SAT.1 Emotions 19:30 bis 20:15 Telenovela Lena - Liebe meines Lebens Folge: 20 D 2010 2016-09-20 10:15 Lena beobachtet den Kuss zwischen Vanessa und David. Enttäuscht wendet sie sich ab - und sieht so nicht, wie David Vanessa entschieden von sich weist. Gaby liegt nach dem Zwischenfall mit dem Junkie mit schweren Verletzungen in der Klinik. Frank, getrieben von seinem schlechten Gewissen, wacht an ihrem Krankenbett ... Schauspieler: Max Alberti (David von Arensberg) Cecile Bagieu (Isabel Lisson) Jessica Ginkel (Lena Sander) Jenny Jürgens (Pia Sander) Johanna Liebeneiner (Amelie Gräfin v. Arensberg) Urs Remond (Rafael Graf von Arensberg) Isabella Schmid (Gaby Keller) Originaltitel: Lena - Liebe meines Lebens Regie: Wilhelm Engelhardt Musik: Curt Cress, Joe Dachtler, Manuel Mayer, Chris Weller