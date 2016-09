SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:45 Komödie Die Schlikkerfrauen D 2014 20 40 60 80 100 Merken Angie, Greta, Zari und Chris lieben ihren Job in der Schlikker-Filiale in Berlin-Moabit. Doch dem Konzern droht das Aus - ein Ansporn für die vier sehr unterschiedlichen Frauen, mit Überstunden und Gehaltsverzicht um ihre Arbeitsplätze zu kämpfen. Trotzdem geht Schlikker pleite, die Kündigung scheint unabwendbar. So leicht gibt sich das Quartett jedoch nicht geschlagen: Erst wird der Laden besetzt, und schließlich nehmen sie Konzernchef Theo Schlikker als Geisel ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katharina Thalbach (Greta) Annette Frier (Angie) Shadi Hedayati (Zari) Sonja Gerhardt (Chris) Sky du Mont (Theo Schlikker) Maximilian Ehrenreich (Angies Sohn) Catherine H. Flemming (Christa Schlikker) Originaltitel: Die Schlikkerfrauen Regie: Uwe Janson Drehbuch: Uwe Janson, David Ungureit Musik: Michael Klaukien, Andreas Lonardoni Altersempfehlung: ab 12