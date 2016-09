SAT.1 Emotions 17:35 bis 18:00 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 715 D 2011 Merken Lily und Jasmin wollen einen gemütlichen Filmabend zu zweit verbringen. Jojo, der sich ebenfalls einklinken will, wird von den beiden charmant ausgeladen. Langsam kommen ihm Zweifel an der Dreier-Beziehung. Paloma und Virgin kämpfen nach wie vor um Pierres Gunst - und tatsächlich werden beide von ihm eingeladen und wähnen sich gleichermaßen am Ziel. Doch sie haben die Rechnung ohne Pierre gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeanette Biedermann (Anna) Patrick Kalupa (Tom) Sarah Mühlhause (Carla) Franziska Matthus (Natascha) Larissa Marolt (Maxi) Jacob Weigert (Enrique) Karin Kienzer (Steffi) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Martina Faust Drehbuch: Gisela Wiehe Kamera: Anja Knoblauch Musik: Reinhold Hoffmann, Curt Cress