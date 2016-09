SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 164 D 2011 Merken Die Mitarbeiter der Seeklinik suchen fieberhaft nach Christopher, der wie vom Erdboden verschwunden ist - dabei hat er einen wichtigen Termin mit Prof. Sternberger. Conrad ist weiterhin dagegen, dass Daniel mit nach Toronto kommt und bekommt dabei Schützenhilfe von Saskia. Henriette sieht besorgt, dass Florian Ritter große Hoffnungen auf eine neue Therapie von Prof. Sternberger setzt, die eventuell seine Querschnittslähmung heilen kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bettina Redlich (Dr. Johanna Lindner) Ralph Schicha (Thomas Lindner) Sven Waasner (Dr. Dr. Markus Lindner) Nova Meierhenrich (Dr. Marie Egger) Nils Rovira-Munoz (Lucas "Luckie" Lindner) Hans Stadlbauer (Alois Hofer) Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, David Carreras, Christoph Klünker Drehbuch: Michael Seyfried Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress