SAT.1 Emotions 09:25 bis 09:50 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 639 D 2007 Hannah beschließt, Bruno zu vergessen und sich nur noch um ihre Zukunft mit Jan zu kümmern, während Bruno in Kahlene Halt macht, um sich auf dem Weg in sein neues Leben von seiner Mutter und Meister Pöhnke zu verabschieden. Auch Hannah glaubt an ihren Neubeginn und nimmt Abschied von ihrer Familie und ihren Kollegen ... Schauspieler: Tim Sander (Bruno Lehmann) Laura Osswald (Hannah Refrath) Isabel Arlt (Kellnerin Simone) Lilli Anders (Angestellte Ariane) Axel Scholtz (Meister Pöhnke) Dirk Schoedon (Rene Refrath) Yvonne Hornack (Peggy Refrath) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Silke Bäurich