SAT.1 Emotions 05:35 bis 05:55 Comedyserie Will & Grace Abschied, die Erste (1) USA 2006 Gerade als sich Will und Grace nun doch für das gemeinsame Großziehen des Kindes von Leo entschieden haben, taucht er unerwartet auf. Wie schon einmal vor einigen Jahren entscheidet sich Grace auch diesmal gegen Will und für Leo und zieht mit ihm nach Rom. Zwei Jahre herrscht zwischen den beiden Funkstille, und Will lebt mittlerweile mit Vince und dem kleinen Ben zusammen. Doch für Wills Geburtstag haben sich Karen und Jack eine besondere Überraschung ausgedacht ... Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Adler) Megan Mullally (Karen Walker) Sean Hayes (Jack McFarland) Shelley Morrison (Rosario Salazar) Bobby Cannavale (Vince D'Angelo) Harry Connick jr. (Leo Markus) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: David Kohan, Max Mutchnick Kamera: Gary Howard Baum Musik: Jonathan Wolff, Paul Buckley