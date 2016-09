kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Nachts im Museum USA 2013 2016-09-20 09:30 HDTV Merken Linda Parfrey, eine Doktorandin für Biologie, wurde grausam ermordet: Sie wurde in eine Kiste gesperrt, in der sich fleischfressende Maden befanden. Dahinter steckt vermutlich ein persönliches Motiv In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rob Benedict (Paul Friedman) Jen Kuhn (Linda Parfey) Originaltitel: The Mentalist Regie: Bruno Heller Drehbuch: Jordan Harper Kamera: Christopher Faloona Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6