kabel eins 11:20 bis 12:15 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Wut USA 2006 2016-09-20 06:50 HDTV Merken Die Mathelehrerin Claire und einer ihrer Schüler verschwinden spurlos. Der 14-jährige Ray wurde zu Hause von seiner Mutter geschlagen. Claire, die als Kind das gleiche Schicksal erlebt hat, wollte Ray helfen. Das FBI nimmt die Ermittlungen auf In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Joanna Canton (Claire Harvey) Cody Ahnen (Raymond Seaver) Originaltitel: Without a Trace Regie: Kate Woods Drehbuch: Hank Steinberg, Scott Williams Kamera: John Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6