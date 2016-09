kabel eins 09:35 bis 10:25 Krimiserie The Mentalist Die rote Scheune USA 2013 HDTV Merken Als in einer Scheune drei Leichen gefunden werden, stellt das CBI fest, dass das Verbrechen schon sehr lange zurückliegt: Die Opfer wurden bereits vor 25 Jahren getötet - und dann findet Patrick auch noch ein Zeichen, das er Red John zuordnet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Reed Diamond (Ray Haffner) Jenica Bergere (Holly Preston) Originaltitel: The Mentalist Regie: Allison Anders Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Tom Camarda Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6