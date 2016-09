kabel eins 06:55 bis 07:45 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Patient X USA 2005 HDTV Merken Gina und Don wollen bald heiraten. Doch die Psychotherapeutin leidet an Kindheitserinnerungen, die sie daran hindern, sich fest an einen anderen Menschen zu binden. Sie lässt sich immer wieder auf kurze Affären ein und trifft dabei eines Tages den kriminellen Vince In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Joshua Gomez (James Mackeroy) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Originaltitel: Without a Trace Regie: Timothy Busfield Drehbuch: David Amann, David Mongan Kamera: John B. Aronson Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 6

