RTS Un 21:10 bis 22:55 Sonstiges Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? F 2014 Untertitel Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale, sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit... Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. Schauspieler: Christian Clavier (Claude Verneuil) Chantal Lauby (Marie Verneuil) Frédérique Bel (Isabelle Verneuil) Emilie Caen (Ségolène Verneuil) Ary Abittan (David Benichou) Medi Sadoun (Rachid Benassem) Frédéric Chau (Chao Ling) Originaltitel: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Regie: Philippe de Chauveron Drehbuch: Philippe de Chauveron, Guy Laurent Musik: Marc Chouarain