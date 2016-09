RTS Un 20:15 bis 21:10 Sonstiges T.T.C. (Toutes taxes comprises) TTC, la désalpe en direct CH 2016-09-19 00:45 Stereo Untertitel Merken Le prince Albert de Monaco, des moutons et des armaillis sont au casting de l'émission spéciale de TTC, qui aura lieu en direct depuis la désalpe de Jaun en Gruyère. Une tradition qui a plus de 400 ans, et qui marque le retour des moutons en plaine après un été passé sur l'alpage. Au-delà de cette image d'Epinal, TTC s'intéressera aux difficultés de l'agriculture moderne mais aussi à la génération des paysans EasyJet, aux startups rurales et au boom des fruits et légumes qui poussent en ville sur les toits! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: TTC (Toutes taxes comprises)