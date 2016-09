RTS Un 13:30 bis 15:00 Sonstiges Pauve petite fille riche USA 2015 Merken Jeune femme aussi riche que méprisante, Kim dilapide l'héritage de son père décédé. Sa mère lui apprend bientôt qu'elles sont ruinées. Kim est alors obligée de trouver un travail. Elle est engagée comme vendeuse dans un magasin de sport et comme serveuse dans une pizzeria. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anna Hutchison (Kimberly Howard) Jonathan Patrick Moore (Michael Goodley) Gail O'Grady (Martha Howard) Costas Mandylor (Chester Marino) Constance Marie (Dee Walker) Tate Berney (David Goodley) Dorian Harewood (James Cline) Originaltitel: The Right Girl Regie: Bradford May Drehbuch: Bob Sáenz, Jeff Willis Musik: Stephen Graziano