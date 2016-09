SAT.1 Gold 19:25 bis 19:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Geiselnahme im Kinderhort Geiselnahme im Kinderhort D 2007 2016-09-20 06:10 Merken Ein entflohener Häftling dringt mit einer Waffe in einen Hort ein und nimmt die dort anwesenden Kinder als Geisel. Kommissarin Rietz versucht zu vermitteln und gerät dabei selbst in die Gewalt des Kriminellen. Der aggressive Mann entpuppt sich als Vater von einem der Kinder. Besonders alarmierend: Er wurde wegen sexuellen Missbrauchs seiner Tochter verurteilt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz