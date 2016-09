SAT.1 Gold 16:55 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein neues Leben (1) USA 1986 2016-09-20 12:35 Merken Bei der Hochzeit von Jessicas Lieblingsnichte taucht ein seltsames Geschenk auf. Schnell bringen Jessica und Carol den Talisman in Verbindung mit Neil, Carols angeblich verstorbenem Großvater. Bei Recherchen entdeckt Jessica dann, dass Neil tatsächlich lebt - allerdings unter dem Namen Carl Schumann. Als in dem Zirkus, in dem Carl nun arbeitet, einige Unglücksfälle passieren, liegt es an Jessica, Carls Unschuld zu beweisen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Courtney Cox (Carol Fletcher) Jackie Cooper (Neil Fletcher) Pamela Susan Shoop (Katie) Ronny Cox (Mayor Ansel Powers) Joey Cramer (Charlie McCallum) Greg Evigan (Brad Kaneally) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Paul Savage Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12