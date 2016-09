BR Fernsehen 03:30 bis 04:15 Porträt Lebenslinien Paula, die große Liebe und das Karussell D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Paula erkämpft sich als Gastarbeiterkind einen Platz in der deutschen Gesellschaft. Als sie sich in Manfred verliebt und sich dafür entscheidet, ihr Leben mit ihm zu verbringen, muss sie sich von vielen ihrer Lebensträume verabschieden. Denn Manni ist in dritter Generation Schausteller. Paula kommt in Mu¨nchen als Gastarbeiterkind zur Welt. Sie beißt sich durch, macht eine Ausbildung zur Arzthelferin und träumt den Traum vieler junger Frauen von Mann, Kindern und einem Häuschen. Doch es kommt anders: Mit 19 Jahren lernt sie Manfred kennen und verliebt sich in ihn. Er stammt aus einer alten Mu¨nchner Schausteller-Dynastie, den Eckls. Innerhalb der traditionellen Schaustellerkreise stößt Paula am Anfang auf Ablehnung. Doch die Liebe zwischen Paula und Manfred ist stark und schon bald gibt Paula ihren Beruf auf und reist mit Manni von einem Volksfest zum nächsten. 1993 beschließen die beiden zu heiraten, ihre Tochter kommt noch im selben Jahr zur Welt. Die Nichtanerkennung seitens der Schaustellerkollegen, die viele Arbeit, die wenige Zeit für das Neugeborene und das unstete Leben zwischen Wohnwagen und Karussell rauben Paula alle Kräfte und lösen eine Magersucht aus. Drei Jahre dauert die Krankheit, doch Paula überwindet die Krise und bringt 1996 Sohn Marco zur Welt. Als die beiden Kinder in die Schule kommen, beschließt Paula, sie unter der Woche bei ihren Eltern in Mu¨nchen zu lassen, damit sie nicht ständig die Schulen wechseln mu¨ssen. Immer wieder bricht es ihr das Herz, wenn sie die Kinder zurücklassen muss. Doch sie lernt, mit den Entbehrungen des Schaustelleralltags umzugehen. Die Kraft dafu¨r gibt ihr die Liebe zu Manni. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lebenslinien Regie: Reiner Holzemer

