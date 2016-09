BR Fernsehen 00:15 bis 01:45 Drama Utta Danella - Eine Liebe im September D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Vera Benthaus (Uschi Glas) arbeitet als erfolgreiche Journalistin für ein großes Münchner Frauenmagazin. Ausgerechnet an ihrem Geburtstag wird sie von ihrem Lebensgefährten und Chefredakteur Gert Rothbaum (Wolf Roth) bitter enttäuscht: Nicht nur, dass er völlig überraschend die blutjunge Kollegin Sarah (Angela Ascher) mit der Recherche nach dem berühmten Autor "Miles Spoon", dessen wahre Identität niemand kennt, beauftragt - er vergisst außerdem Veras Geburtstag und geht auf eine Geschäftsreise. Frustriert nimmt Vera Urlaub, ohne Gert zu verraten, wohin sie reist: in ein luxuriöses Hotel in der Oberlausitz, wo ihre Freundin Amelie (Gila von Weitershausen) eine Kur macht. Während Amelie in dem zuvorkommenden Kurgast Bruno (Karl Fischer) eine neue Liebe gefunden hat, will Vera den Urlaub nutzen, um sich über ihre Gefühle für Gert klarzuwerden. Dann aber lernt sie während eines Reitausflugs den ebenso charismatischen wie mysteriösen Robert Gerlach (Peter Bongartz) kennen. In ihm findet sie nicht nur einen weltgewandten Verehrer, sondern auch einen Menschen, mit dem sie offen über ihre Ängste und Sorgen sprechen kann. Und auch wenn Vera es zunächst nicht wahrhaben will, muss sie sich schließlich eingestehen, in Robert verliebt zu sein. Zugleich wächst in ihr die Vermutung, dass es sich bei Robert möglicherweise um den gesuchten Miles Spoon handelt - scheint er doch mit sämtlichen Werken des Autors bestens vertraut zu sein. Inzwischen hat Gert herausgefunden, wo Vera sich aufhält. Er reist ihr nach und macht ihr einen überstürzten Heiratsantrag, um die Beziehung zu retten. Als wenig später auch die Reporterin Sarah in dem Hotel auftaucht und Robert Gerlach als Miles Spoon "enttarnt", spitzt sich die Situation zu: In dem Glauben, Vera habe sich nur wegen einer vermeintlichen Exklusivstory mit ihm eingelassen, wendet Robert sich enttäuscht von ihr ab. Aufgerüttelt durch diese dramatischen Ereignisse realisiert Vera, dass ihre Beziehung mit Gert am Ende ist. Alleine macht sie sich auf den Weg zurück nach München. Doch die Erinnerung an Robert lässt sie nicht los. "Eine Liebe im September" ist ein romantischer Liebesfilm aus der erfolgreichen "Utta-Danella"-Reihe. Mit Gespür für emotionale Zwischentöne erzählt der Film die Geschichte einer Frau in der Midlife-Krise, die erkennt, dass sie für ihr Glück noch einmal von vorne anfangen muss. In den Hauptrollen überzeugen Uschi Glas ("Zwei am großen See") und Peter Bongartz ("Meine große Liebe") als Traumpaar in den besten Jahren. In weiteren Rollen sind Gila von Weitershausen ("Drei teuflisch starke Frauen"), Wolf Roth ("Goldene Zeiten") und Karl Fischer ("Donna Leon") zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Vera Benthaus) Peter Bongartz (Robert Gerlach) Gila von Weitershausen (Amelie) Wolf Roth (Gert Rothbaum) Karl Fischer (Bruno) Peter Fitz (Harry Severin) Rainer Gruß (Martin Gassner) Originaltitel: Utta Danella: Eine Liebe im September Regie: Gloria Behrens Drehbuch: Barbara Piazza Kamera: Jochen Radermacher Musik: Kambiz Giahi Altersempfehlung: ab 12