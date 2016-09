BR Fernsehen 20:15 bis 21:00 Dokumentation Bayern erleben Charles Schumann - Von Kirchenthumbach in die Welt D 2016 2016-09-19 02:45 Stereo Untertitel 16:9 Merken Im September wird Deutschlands berühmtester Barkeeper Charles Schumann 75 Jahre alt. Er ist der prominenteste "Bardenker" Deutschlands, sein Buch "The American Bar" weltweit ein Klassiker der Cocktailliteratur. Das Schumann's rangiert seit Jahren unter den Top 50 Bars der Welt. Das Schumann's ist für manche ein Symbol für das Schicki-Micki-München. Für andere wiederum ist es Heimathafen und die beste Bar der Welt. Charles Schumann ist der Inbegriff der Bar. Er ist cool, weltläufig und sieht unverschämt gut aus. Zugleich ist Charles das Gegenteil: divenhaft und gelegentlich schroff. Sein Leben ist der rote Faden des Films. Geboren als Bauernsohn in Kirchenthumbach in der Oberpfalz, Priesterseminar in Regensburg, Polizeischule in München, Sportkader, Leibwächter Adenauers, Mitglied des diplomatischen Korps in Stockholm, Studium der Journalistik, Hühnchenbrater in Italien, Nachtklubleiter in Südfrankreich und schließlich Erfinder des Schumann's. Die Filmautorin begleitet Charles Schumann auf einer Reise zu verschiedenen Stationen seines Lebens. Er selber will nicht zurück an die alten Orte, das sagt er zumindest. Irgendwie reizt es ihn aber doch. Zu sehen, was aus allem geworden ist. Auf diesem Weg trifft er prominente und weniger prominente Freunde und Gäste. Es ist nicht die High Society oder das "In-Sein", das ihn treibt, es ist der Wunsch, das, was er anfängt, richtig zu machen. Und es ist seine große Neugier, mit der er durch die Städte zieht. Er ist immer in Bewegung, Stillstand kann er nicht ertragen. Und sich zurücklehnen und stolz auf die Vergangenheit blicken, das können andere. Er nicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bayern erleben