Talkshow Britt Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los! Ex-Faktor: Ich komme nicht von Dir los! D 2009 Diana, "bewaffnet" mit Ringen auf einem Kissen, will unbedingt ihren Ex-Verlobten Kevin zurück: Doch lässt sich dieser von ihrer forschen Art dazu treiben oder hat er genug von ihr? Aber nicht nur bei den beiden kochen die Emotionen hoch: Franziska, die ihren Rüdiger wegen Potenzschwierigkeiten betrog, will ihn nun trotz neuer Freundin zurück. Doch diese ist nicht wirklich erfreut darüber ... Moderation: Britt Hagedorn

