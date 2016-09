SAT.1 Gold 01:25 bis 02:10 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Ein mörderisches Projekt USA 1973 Merken Lt. Theo Kojak ermittelt im Fall eines ermordeten Anwalts, der zu den Mitarbeitern des Undercoveragenten Farrow gehörte. Der Tote ermittelte verdeckt, um einem Korruptionsskandal in der Stadtverwaltung auf die Spur zu kommen. Infolge seiner Untersuchungen wird Kojak gleich von mehreren Seiten unter Druck gesetzt und begibt sich selbst dabei in tödliche Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) Larry Kert (Whitney Farrow) Michael McGuire (Paul Merchison) Nicholas Colasanto (Victor Marchette) Dan Frazer (Capt. Frank McNeil) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) William Prince (Baker) Originaltitel: Kojak Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Abby Mann, Jack Laird, Mark Rodgers, Selwyn Raab Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: John Cacavas Altersempfehlung: ab 12