SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 49 Tödliche Leidenschaft D, A 1998 2016-09-25 13:30 Merken Die gemütliche Geburtstagsfeier von Höllerer wird jäh durch einen Anruf unterbrochen. Ein Mord auf einem Containerplatz gibt Kommissar Brandtner viele Rätsel auf. Alle Hauptverdächtigen haben ein wasserdichtes Alibi. Erst als neue Einzelheiten aus dem Privatleben des Ermordeten ans Tageslicht kommen, zeichnet sich ein Erfolg in den Ermittlungen ab. Doch die Zeit drängt - in der Zwischenzeit wird der Mord an einem unliebsamen Mitwisser geplant ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Angelika Bartsch (Martina Kraus) Iris Junik (Ines Kraus) Georg Staudacher (Helmut Kraus) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Bodo Fürneisen Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Gerhard Liegel Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12

