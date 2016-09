sixx 21:15 bis 22:10 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Szenen einer Ehe USA 2015 2016-09-19 03:50 Dolby Digital HDTV Merken Während in der Klinik der normale Arbeitsalltag weitergeht, stehen April und Jackson vor den Trümmern ihrer Ehe. Ihre Beziehung schien die große Liebe zu sein. Warum ging die Ehe in die Brüche? April fällt es schwer, loszulassen. Sie lässt die Vergangenheit Revue passieren und versinkt in Erinnerungen. Jacksons langjährige Patientin Tatiana hat das Liebesglück und -leid ihres Arztes miterlebt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Elizabeth Klaviter Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12