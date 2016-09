sixx 20:15 bis 21:15 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Alles Bestens USA 2015 2016-09-19 03:10 Dolby Digital HDTV Merken Vor den Kliniktüren fängt ein Rettungswagen Feuer und fliegt in die Luft. Jetzt müssen die Ärzte schnell handeln, um die verletzten Rettungssanitäter zu versorgen. Owen und Nathan geraten erneut aneinander. Alex versorgt einen Teenager, der an Krebs leidet. Doch seine Patientin möchte nicht weiter behandelt werden. Kann Alex die Entscheidung des Mädchens akzeptieren? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt) Jesse Williams (Dr. Jackson Avery) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Kevin Rodney Sullivan Drehbuch: Elisabeth R. Finch Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 393 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 193 Min. Sportschau

Sport

Das Erste 00:25 bis 03:38

Seit 188 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:00 bis 08:30

Seit 153 Min.