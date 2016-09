sixx 13:15 bis 13:45 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Secret Princess USA 2010 2016-09-25 09:05 Merken Braut Heather möchte gemeinsam mit ihrem Mann das Eheversprechen erneuern. Die Hochzeit war eine Katastrophe, es kann also nur besser werden. Wenn sie sich doch nur bei der Frage des Kleides mit ihrer Mutter einig werden könnte. Die Braut will Kurven zeigen, die Mutter möchte sie kaschiert wissen. Tara ist die zweite Braut, die sich zeitlebens als hässliches Entlein gefühlt hat. In Loris Brautladen will sie sich nun in einen schönen Schwan verwandeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta