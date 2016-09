sixx 11:30 bis 12:20 Arztserie Private Practice Einsteigen und losfahren USA 2013 16:9 Dolby Digital Merken Seit über einem Jahr hat Amelia keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt. Sie hat eine neue Wohnung bezogen und findet Erfüllung in ihrem Beruf. Addison und Violet sind der Ansicht, dass ihr noch der richtige Mann an ihrer Seite fehlt und organisieren ihr einige Blind Dates, die jedoch allesamt im Desaster enden. Daraufhin will sie für immer Single bleiben. Nach der Zusammenarbeit mit Dr. Peterson gehen die beiden jedoch unerwartet zusammen essen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kate Walsh (Dr. Addison Forbes Montgomery) Benjamin Bratt (Dr. Jake Reilly) Paul Adelstein (Dr. Cooper Freedman) KaDee Strickland (Dr. Charlotte King) Brian Benben (Dr. Sheldon Wallace) Caterina Scorsone (Dr. Amelia Shepherd) Griffin Gluck (Mason Warner) Originaltitel: Private Practice Regie: James Larkin Drehbuch: Elizabeth Klaviter, Zahir McGhee, Shonda Rhimes Musik: Timothy Bright, Chad Fischer Altersempfehlung: ab 12