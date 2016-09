sixx 09:10 bis 09:40 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Never Been Kissed USA 2010 HDTV Merken Die 17-jährige Braut Kara tritt ungeküsst vor den Altar. Der bescheidene Teenager hat große Schwierigkeiten ein Kleid auszuwählen, dass vor allem ihrem konservativen Vater gefällt. Beraterin Flo muss eingreifen. Unterdessen wünscht sich Braut Christina nichts anderes als ein Kleid in traumhafter Spitze. Wenn ihr Vater jedoch eines nicht ausstehen kann, dann ist es - Spitze! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta