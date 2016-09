kabel1 classics 04:20 bis 06:00 Actionfilm Avenging Angelo - Die Liebe eines Bodyguards USA, F, CH 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frankie war jahrelang der Bodyguard des Mafiapaten Angelo und dessen Tochter Jennifer, ohne dass Jennifer von ihrer wahren Identität die geringste Ahnung hatte. Jetzt ist Angelo tot, und sie erfährt durch Frankie, dass sie nicht aus so behütetem Hause stammt, wie sie immer dachte. Während sich die beiden näherkommen, entdeckt die schöne Tochter ihre kriminelle Ader und beschließt, den Tod ihres Vaters zu rächen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sylvester Stallone (Frankie Delano) Madeleine Stowe (Jennifer Barrett Allieghieri) Anthony Quinn (Angelo Allieghieri) Raoul Bova (Marcello / Johnny Carboni) Harry Van Gorkum (Kip Barrett) Billy Gardell (Bruno) George Touliatos (Lucio Malatesta) Originaltitel: Avenging Angelo Regie: Martyn Burke Drehbuch: Will Aldis, Steve Mackall Kamera: Ousama Rawi Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12