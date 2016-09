Der ehrgeizige Privatdetektiv Tom Welles erhält von einer reichen Witwe einen lukrativen Auftrag: Sie hatte einen Film im Safe ihres verstorbenen Mannes gefunden, in dem offenbar ein Mädchen zu Tode gefoltert wird - Welles soll nun klären, ob der Mord tatsächlich passiert ist. Bei seinen Recherchen in der Sado-Maso-Szene von Los Angeles stößt er auf den exzentrischen Hardcore-Produzenten Dino Velvet und gerät immer mehr in dessen lebensgefährlichen Bann. In Google-Kalender eintragen